Сбербанк РФ избавился от сотрудника-пессимиста

Крупнейший госбанк РФ Сбербанк уволил сотрудника, который пророчил массовую распродажу банками недвижимости осенью этого года на фоне кризиса "плохих" долгов", сообщает Рейтер..

Директор управления финансирования строительных объектов Сбербанка Алексей Чувин, выступивший во вторник на конференции по недвижимости, находится в отпуске с последующим увольнением вследствие организационно-штатных мероприятий, сообщил Сбербанк.

Чувин сказал, что банки осенью начнут "сбрасывать" недвижимость, чтобы очистить балансы, перегруженные "плохими" кредитами (подробнее см. газета "Ведомости" ).

Сбербанк сообщил, что Чувин не был уполномочен выступать c докладом на конференции от имени Сбербанка; информация, содержащаяся в его докладе, не соответствуют ни оперативным данным, ни статистике банка, а сам сотрудник не является специалистом в области макроэкономики.

"Таким образом, его оценки текущего состояния российского рынка недвижимости, а также прогнозы развития ситуации в будущем выражают исключительно его личную точку зрения и ни в какой степени не могут быть официальным мнением Сбербанка", - говорится в сообщении.

Опасения сотрудника банк не разделяет.

Несмотря на трудности, которые в настоящее время испытывают девелоперские компании, Сбербанк видит появление положительных тенденций на российском рынке недвижимости и продолжает кредитование отрасли.

В конце марта вторую волну кризиса, связанную с массовым невозвратом кредитов, прогнозировал министр финансов Алексей Кудрин. Обострения ситуации к концу года ждало и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Нерадужную картину в начале апреля рисовал и глава Сбербанка Герман Греф, предсказывая "долгое и мучительное" восстановление экономики, в том числе и рынка жилья. Он призывал власти РФ заняться решением проблемы "плохих" долгов, будучи уверенным, что реальная просрочка по кредитам в разы превышает статистические данные.