ООН оценила ежегодный объем взяток в мире в $1 триллион

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в $1 трлн, еще $2,6 трлн мировая экономика теряет в связи с коррупционной деятельностью. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН 9 декабря – в День международной борьбы с коррупцией.

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Так, по данным Программы развития ООН (ПРООН), связанные с коррупцией в развивающихся странах потери превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

"В ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции", – говорится в сообщении.

По состоянию на январь 2017 года Украина заняла 131-ю позицию в составленном Transparency International рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

В исследовании, проведенном компанией Ipsos MORI по заказу аудиторской фирмы Ernst & Young в апреле 2017 года, Украина оказалась на первом месте по уровню восприятия коррупции среди 41 страныЕвропы, Ближнего Востока, Индии и Африки.