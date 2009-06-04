Сегодня открывается Петербургский международный экономический форум

В Санкт-Петербурге сегодня открывается XIII Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить три дня и закончится 6 июня. В форуме примут участие представители российской политической элиты во главе с президентом РФ Дмитрием Медведевым, руководители 56 регионов России, топ-менеджеры крупнейших российских и зарубежных компаний, сообщает РБК.

На ПЭФе будут присутствовать делегаты государственных органов власти более чем из 70 стран мира. Всего форум соберет более 2 тыс. участников, из которых 1,2 тыс. человек будут представлять бизнес-сообщество - Exxon Mobile, "Газпром", ТНК-BP, ОНЭКСИМ. Освещать ПЭФ-2009 будут свыше 1 тыс. журналистов.

В этом году ПЭФ будет посвящен актуальным вопросам современного этапа мирового развития.

Главной темой форума должен стать инвестиционный климат в России.

Программа, которую предложили организаторы, обширна: предусмотрены сессии для обсуждения причин кризиса, его последствий для различных секторов бизнеса, даже экскурс в историю на тему предыдущих кризисов, а кроме этого запланированы круглые столы для компаний банковского сектора, нефтяного, транспортного, и даже кинематографического.

Не останутся в стороне и соображения, которые высказывались на встрече "Большой двадцатки" в Лондоне, рассказал Би-би-си экс-министр экономики Андрей Нечаев. "Это, конечно же, новое регулирование финансовых рынков и координация деятельности правительства через призму бизнеса", - сказал он.

Особое внимание участники форума уделят теме резервной валюты. Разговоры о том, что доллар в этом качестве нуждается в альтернативе, звучат в последнее время все чаще. Так, несколько недель назад представители Китая и Бразилии, обсуждали возможность использования национальных валют вместо доллара в торговых операциях.

Также в рамках Петербургского экономического форума запланировано подписание ряда соглашений. Предполагаемая сумма подписываемых документов пока не известна. На предыдущем - XII ПЭФе - было заключено 17 соглашений на общую сумму 14,6 млрд долл.

Первый Петербургский экономический форум прошел в июне 1997 г., в следующем году он получил статус ежегодного.