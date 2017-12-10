Экономика Украины растет уже шесть кварталов подряд – Порошенко

Валовой внутренний продукт Украины растет уже шесть кварталов подряд.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

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По словам главы государства, принятый в Верховной Раде государственный бюджет на 2018 год - это бюджет роста.

«И за счет экономических достижений страны мы будем повышать социальные стандарты жизни, которые почувствует каждый украинец», - пообещал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, поздно вечером Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря. За принятие законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в целом с рядом поправок проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.