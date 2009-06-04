Курс доллара в банках не изменился – 7,60/7,65 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 3 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,56-7,625 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 3 июня, и составляет 10,72/10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,77 грн./евро, по продаже – в пределах 10,82-11,02 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,1%, по сравнению с 3 июня, и составляет в среднем 0,2358 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2541 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,75 грн./евро, что немного дороже, чем вчера, продажи – 10,86 грн./евро, что на 0,5% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 3 июня, и составляет в среднем 0,2329 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2570 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,58/7,65 грн., евро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,70 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,60/7,64 грн., евро – 10,78/10,87 грн., рубль – 0,235/0,26 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 4 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,61, к евро – 10,811527, к российскому рублю – 0,2494.