В Польше планируют повысить налоги

Правительство Польши планирует увеличить налоги для сохранения заложенного в нынешний бюджет дефицита на уровне 5,7 млрд. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотого за доллар) в условиях мирового экономического кризиса, который уже привел к замедлению роста польской экономики и увеличению безработицы.

Как пишет Polska со ссылкой на правительственный план по уменьшению бюджетного дефицита, который удалось получить изданию, правительственные чиновники планируют за счет увеличения налогов получить дополнительно до конца года почти 11 млрд. долларов.

Свыше 6 млрд. долларов правительство хочет получить за счет повышения пенсионных отчислений и около 5 млрд. - от увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом 3 млрд. долларов НДС планируется получить за счет увеличения стандартной ставки с 22% до 23%, а еще около 2 млрд. - от увеличения этого налога на гостиничные и транспортные услуги с льготных 7% до 22%.

Миколай ХЕРБСТ из группы стратегических советников премьера признал, что правительство рассматривает возможность повышения НДС для увеличения поступлений в бюджет в условиях кризиса.

Новые налоги, по данным газеты, будут действовать с сентября.

Министр финансов Польши Яцек РОСТОВСКИЙ выступает против увеличения бюджетного дефицита, называя это “катастрофой”, способной привести к подорожанию обслуживания внешнего долга, в результате чего все равно пришлось бы повышать налоги.

Вследствие планируемого увеличения НДС поляки будут вынуждены платить больше за билеты, гостиничные услуги.

Дороже обойдется посещение ресторанов и кафе.

Кроме этого, подорожают большинство других товаров и услуг, потому что почти везде есть “транспортная составляющая”.

Эксперты отмечают, что планируемое повышение налогов может не спасти нынешний бюджет, поскольку, по некоторым оценкам, дефицит может составить свыше 12,5 млрд. долларов.

Некоторые скептики прогнозируют дефицит на уровне даже 25 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Польши за четыре месяца 2009 года составил 4,7 млрд. долларов, что составляет почти 85% годового плана.

Правительственные чиновники в мае впервые признали необходимость дальнейшего сокращения расходов и других мероприятий для сохранения заложенного в бюджете дефицита на нынешний год, о которых планируют объявить в начале июля.

В феврале правительство уже сократило расходы нынешнего бюджета на 5,6 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Европейская комиссия в начале мая обнародовала рапорт, в котором прогнозирует рост бюджетного дефицита Польши до 6,6% ВВП в текущем и до 7,3% в будущем году с 3,9% в прошлом.

Дефицит польского бюджета неожиданно вырос в прошлом году до 3,9% с прогнозируемых 2,7%, из-за чего исполнительный орган Евросоюза, к которому Польша присоединилась в 2004 году, начал против страны процедуру “избыточного дефицита”.

Формально дефицит в странах ЕС не должен превышать 3%, хотя на практике многие страны нарушают эту норму.

Согласно законодательству, таким странам грозят финансовые санкции.