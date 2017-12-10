В Украине самые низкие заплаты в Европе – исследование

Украинские эксперты составили список самых бедных государств Европы, признав страну лидером антирейтинга.

Таковы результаты исследования аналитического центра Texty.org.ua, пишет "Інформатор".

В качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. Выяснилось, что в Украине эта сумма является самой низкой – 190 евро. Второе и третье места занимают Молдова (216 евро) и Азербайджан (232 евро).

Читайте такжеУкраинцев на "минималке" стало в 3,5 раза меньше - Рева

В десятку самых бедных стран по доходам населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

Самый высокий показатель средней заработной платы, в соответствии с данными центра, зафиксирован в Швейцарии – 4421 евро, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – 3440 и 3405 евро соответственно.