Доллара на ММВБ вырос на 37 копеек
11:05, 04 июня 2009Финансы
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До 30,88 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск четверга вырос на 37 копеек - до 30,88 рубля по сравнению с 30,51 рубля в среду, cообщает данные биржи РИА Новости..
Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.
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