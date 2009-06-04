Доллара на ММВБ вырос на 37 копеек

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск четверга вырос на 37 копеек - до 30,88 рубля по сравнению с 30,51 рубля в среду, cообщает данные биржи РИА Новости..

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.