Банк России cнизил ставки

ЦБ РФ установил следующие процентные ставки по операциям, проводимым Банком России, , сообщает k2kapital.

По кредитам овернайт Банка России установил ставку в размере 11,5% годовых;

по ломбардным кредитам Банка России, на срок 1 календарный день – в размере 10,5% годовых; на срок 7 календарных дней – в размере 10,5% годовых; на срок 30 календарных дней – в размере 10,5% годовых;

по кредитам Банка России, обеспеченным активами или поручительствами на срок до 90 календарных дней – в размере 10,5% годовых, на срок от 91 до 180 календарных дней – в размере 11% годовых; на срок от 181 до 365 календарных дней – в размере 11,5% годовых;

по операциям прямого РЕПО (по фиксированным процентным ставкам): на срок 1 день – в размере 10,5% годовых, на срок 7 дней – в размере 10,5% годовых, на срок 1 год – в размере 11,25%;

по сделкам "валютный своп" сроком на один день (рублевая часть) - в размере 11,5% годовых;

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Улюкаев сообщил сегодня о том, что Банк России не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования до конца текущего года.

Комментируя решение Банка России о снижении ставки рефинансирования до 11,5%, первый зампред ЦБ указал на то, что " подтверждаются ожидания позитивных тенденций в российской экономике и на финансовых рынках".

"Шансы благоприятны на дальнейшее снижение", - подчеркнул он. Улюкаев напомнил также о том, что в мае и в апреле инфляция была вдвое ниже аналогичных показателей прошлого года, при этом Банк России не исключает месячной дефляции в отдельные месяцы 2009 года.