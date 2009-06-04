НБУ не откажется от валютных аукционов

Несмотря на укрепление гривни, Нацбанк не намерен отказываться от проведения валютных аукционов для заемщиков. Хотя объемы продаж на таких аукционах катастрофически упали, сообщает портал Дело.

На аукционе 29 мая Нацбанк предлагал евро по 10,9 грн. В обменниках его можно было купить по 10,6. На аукционе 22 мая Нацбанк продавал доллары по курсу 7,63 грн/$1, в то время как наличный курс в коммерческих банках колебался от 7,61 до 7,65. То есть при желании заемщики могли самостоятельно купить американскую валюту даже дешевле, чем у НБУ. Многие так и делали.

В последнее время спрос на валюту "от Нацбанка" резко упал, констатируют банкиры. На последнем майском аукционе банки купили $1,8 млн, хотя в самом начале месяца покупали $61 млн. (на аукционе 3 июня НБУ продал 2,153 млн. долл. по курсу 7,63 грн./долл. – УНИАН).

Вполне закономерно, что в ближайшее время Нацбанк может и вовсе отказаться от валютных аукционов. В НБУ эти опасения подтвердили, заявив, что аукционы будут проводить только до тех пор, пока будет существовать повышенный спрос на иностранную валюту со стороны заемщиков. "При этом курс продажи валюты на аукционах будет изменяться в соответствии с колебаниями спроса и предложения иностранной валюты", - сообщил директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик.

"Слепой" курс доллара

Правда, как рассказали в отделении одного из коммерческих банков, практика валютных аукционов все же останется. И курс на таких аукционах будет оглашаться, как и сейчас, только после проведения аукциона. То есть ни заемщики, ни даже банки не смогут узнать курс до фактического совершения покупки инвалюты, а решение об участии в аукционе должны принимать вслепую. Для заемщиков это означает, что никаких гарантий того, что им удастся заплатить по кредиту по более выгодному курсу, у них не будет.

Но не стоит забывать, что впереди осень, на которую придется новый этап девальвации гривни. Вот тогда заемщики снова смогут оценить прелесть валютных аукционов. Кстати, НБУ уже начинает запасаться "зелеными". В мае Нацбанк не продал, а уже купил $132 млн.