"Родовид-Банк" увеличил лимиты снятия налички через банкоматы

ОАО «РОДОВИД БАНК» установил новые лимиты на получение наличных через банкоматы "Родовид-Банка" и банков-партнеров, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Теперь лимит на снятие наличных для всех держателей карт РОДОВИД БАНКА увеличен в два раза – до 100 гривен в день.

Выплата заработной платы осуществляется по следующим лимитам:

суточный лимит на получение наличных составляет 100 грн., максимальное количество транзакций – 3 в день;

суточный лимит на торгове операции составляет 300 грн., максимальное количество транзакций – 5 в день.

Выплата пенсий осуществляется по следующей схеме:

суточный лимит на получение наличных составляет 500 грн., максимальное количество транзакций – 3 в день;

суточный лимит на торгове операции составляет 300 грн., максимальное количество транзакций – 5 в день.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году. Активы банка на 1 апреля 2009 г. составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал - 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций. Президентом банка является Сергей БУБКА.

С 16 марта 2009 г. в банке действует Временная администрация. Временный администратор - Виктор Кравец.