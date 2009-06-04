Эксперты: ЕЦБ и Банк Англии сохранят ставки на нынешнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит базовую процентную ставку по итогам заседания в четверг на уровне 1%, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg эксперты, сообщает Finance..

Это минимальное значение за всю историю существования ЕЦБ с 1999 года.

В то же время аналитики ожидают, что банк установит механизм для выкупа облигаций с покрытием, низкорискованных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и госкредитами, на сумму 60 млрд евро.

На прошедшем 7 мая заседании члены совета рассматривали вопрос о покупке коммерческих бумаг и корпоративных бондов. После заседания президент ЕЦБ Жан-Клод Трише объявил о программе покупки обеспеченных облигаций, номинированных в евро и выпущенных эмитентами еврозоны, общим объемом 60 млрд евро.

Согласно среднему прогнозу 26 респондентов Bloomberg, опрошенных в конце мая, уровень ставки ЕЦБ будет сохраняться неизменным до конца сентября 2010 года. Повышение стоимости денег до 1,5% годовых ожидается пока только к концу следующего года.

Последний раз ЕЦБ снижал ставку 7 мая - на 0,25 процентного пункта, до 1% годовых. До этого в 2009 году она была уменьшена в марте и январе - каждый раз на 0,5 процентного пункта, а также в апреле - на 0,25 процентного пункта. В 2008 году ставка опускалась трижды - с 4,25% в июле до 2,5% годовых на конец года.

Аналитики не прогнозируют изменения базовой ставки Банком Англии на заседании в четверг с нынешних 0,5% годовых. При этом более 40 аналитиков, принявших участие в опросе Bloomberg с 27 по 29 мая, полагают, что стоимость денег в Великобритании останется на этом уровне по крайней мере до конца второго квартала 2010 года.

На последнем заседании 7 мая британский ЦБ объявил о намерении расширить программу выкупа активов на 50 млрд фунтов стерлингов - до 125 млрд фунтов. Решение об этом было принято в связи с сохранением высокой неопределенности относительно времени и степени восстановления экономики.

По мнению большинства экспертов, на предстоящем заседании Банк Англии воздержится от дальнейшего расширения объемов покупки активов.

Банк Англии последний раз менял процентную ставку 5 марта этого года, снизив ее на 50 базисных пунктов - до 0,5% годовых, что является минимальным уровнем с момента основания британского ЦБ в 1694 году королем Вильгельмом III. С октября прошлого года Банк Англии уменьшил размер ставки на 4,5 процентного пункта.