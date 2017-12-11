Нацбанк оценил потери экономики Украины от блокады ОРДЛО

Национальный банк оценивает потери экономики Украины вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в 1,8 млрд долл. в 2017 и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на выступление заместителя главы НБУ Олега Чурия в ходе встречи с бизнесом.

Как отметили в НБУ, в первом полугодии регулятор ожидал значительного замедления роста ВВП вследствие разрыва торговых связей с оккупированными территориями, однако благоприятные условия торговли и рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволили частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

Также в НБУ напомнили о текущих макроэкономических прогнозах регулятора, обновленных в октябре 2017 года, в том числе относительно роста экономики на 2,2% на конец этого года.

В НБУ подчеркнули, что Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнять свои обязательства, поскольку в будущем предстоят значительные по объему выплаты по внешнему долгу.

Кроме того, как отметили в НБУ, дальнейшее сотрудничество с МВФ будет способствовать успешности будущих размещений долговых ценных бумаг Украины на внешних рынках.

Ранее, в конце октября, в Министерстве экономического развития и торговли заявили, что украинская промышленность преодолела последствия торговой блокады благодаря расширению инвестиционной деятельности отечественных предприятий, повышению финансовых возможностей домохозяйств и росту экспорта в Европейский Союз, о чем свидетельствует статистика промпроизводства.

По данным Государственной службы статистики, промпроизводство в Украине в октябре 2017 года в годовом выражении – к октябрю 2016 года - без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,4% после падения на 0,3% в таком же измерении месяцем ранее.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за вреда экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. В правительстве оценивали потери экономики Украины от торговой блокады ОРДЛО в 1% ВВП.