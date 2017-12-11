Фонд гарантирования возобновляет выплаты вкладчикам банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 декабря 2017 года по 25 января 2018 года продолжит выплаты гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособного банка «Хрещатик», сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, вкладчики банка могут обращаться за выплатами в банк-агент фонда - "Альфа-Банка".

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.