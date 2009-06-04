Испанский банк BBVA отправляет персонал в отпуск на пять лет

Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) предложил всем своим сотрудникам пятилетний отпуск с сохранением трети заработка, сообщает k2kapital.

Свои новые предложения для персонала финучреждение называет "возможностью улучшить баланс между работой и частной жизнью", пишет FT. Сотрудникам, проработавшим в банке более восьми лет, BBVA предлагает пойти в отпуск сроком на пять лет и получать треть своего заработка. В это время сотрудник может работать в любой организации, кроме конкурирующих банков. Помимо 30% заработка ему будут выплачивать медицинскую страховку в размере 3600 евро. По окончанию отпуска работник может гарантированно вернуться на свое прежнее место. Сотрудники BBVA с трехлетним стажем также могут получить двухгодичный отпуск на получение дополнительного образования. Учебный отпуск будет оплачиваться из расчета 6000 евро в год. Двухгодичный отпуск также предлагается тем, у кого есть маленькие дети и родственники, нуждающиеся в уходе. Все решения об уходе в отпуск добровольные. Банк предлагает также другие варианты – четырехдневную рабочую неделю или пятидневную по пять часов.

Такие меры не удивительны, учитывая то, что уровень безработицы в Испании самый высокий из стран ЕС – в апреле он достиг 17,4%. По прогнозам экспертов, до конца года он может достичь 23%. Самыми высокими темпами безработица растет в богатых регионах Испании: Каталонии и Валенсии. Размеры бедствия усиливает тот факт, что рынок труда сжимается не только в отраслях, которые традиционно пострадали от кризиса (например, секторе строительства). Нои в других отраслех, в том числе в сфере услуг и промышленности. В первом квартале текущего года безработных в сфере услуг стало на 300 тыс. больше, в строительстве на 158 тыс. больше, в промышленности – на 50 тыс. Единственная отрасль экономики, где вообще создавались новые рабочие места, было сельское хозяйство.