"ПриватБанк" может одолжить у НБУ денег для выплат по делу Суркисов

«ПриватБанк» может обратиться в Национальный банк Украины за получением рефинансирования при необходимости выполнения действий по исполнительному производству о взыскании средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», комментируя открытие Государственной исполнительной службой производства о взыскании в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи средств в размере 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

«При необходимости выполнения действий по исполнительному производству, банк может обратиться к Национальному банку для рефинансирования с целью обеспечения высокого уровня ликвидности», - говорится в сообщении.

В банке отметили, что располагают информацией о статусе исполнительного производства, однако с учетом завершения календарного года в первую очередь концентрируются на обеспечении выполнения необходимых норм резервирования, перечислении клиентских платежей в бюджеты, обеспечении необходимого уровня ликвидности для выполнения платежей клиентов в преддверии праздников.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. В период вхождения государства в капитал банка средства связанных с финучреждением лиц были конвертированы в капитал (процедура bail-in) для снижения расходов государства на докапитализацию финучреждения.

Государственная исполнительная служба 13 ноября открыла производства о взыскании с «ПриватБанка» в пользу Марины, Рахмиля, Игоря и Светланы Суркис средств по решению Окружного административного суда Киева от 17 мая в размере 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Национального банка на это решение суда, однако регулятор подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнение решения до разрешения спора в кассационной инстанции.