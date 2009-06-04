Межбанк: к 12:00 доллар торгуется по 7,61/7,62 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6075/7,6275 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6135/7,6210 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2470/0,2480 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались диапазоне 0,2470/0,2477 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,81 рублей за доллар (+0,16).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4217/1,4219 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8125/10,8505 грн./евро, к 12:00 цены составили 10,8160/10,8380 грн./евро.