СБУ уделяет особое внимание торговым сетям

Служба безопасности Украины заявляет о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая сегодня на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.

Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.

«Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это «Фокстрот», CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обращаясь к банкирам.