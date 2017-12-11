Гривня снова опустилась ниже 32 за евро

В понедельник, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,13/27,17 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,99/32,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4574/0,4583 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1381 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 146 сделок на сумму 67,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,88/31,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.