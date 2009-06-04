Правоохранители проверят таможню на наличие "тени"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правоохранительным органам проверить таможенную службу, которая, по его мнению, может собирать «теневые» средства на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам противодействия контрабанде и коррупции в банковской сфере.

Подвергнув критике ценовую политику таможни, В.ЮЩЕНКО заметил, что не понимает позиции правоохранительных органов, которые не реагируют на эти факты.

«Я не исключаю, что у таможенной службы, и особенно сегодня, может быть такая политика, поскольку политическим силам, опекающим эту службу, нужны черные, теневые деньги на выборы», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО поручил СБУ, Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам осуществить тотальную проверку формирования таможенной цены. Он заметил, что на сегодня коррупция возвращается в таможенную службу, особенно это стало проявляться после смены руководства таможни.

Он заметил, что цены, которые устанавливает украинская таможенная служба, в 5-6 раз выше, чем у стран-соседей.

Также Президент поручил осуществить проверки в сфере завоза мяса на территорию Украины. По его словам, стоимость одного килограмма мяса, завезенного на территорию Украины в первом квартале этого года, составляла 1,5 дол., тогда как в России - 2,1 дол., в Беларуси – 2,2 дол.

«У меня вопрос к Генеральной прокуратуре: где в таможенной службе работают жулики, которые таким образом фактически начинают теневую цепочку на рынке мяса в Украине, почему не возбудили дело? Я просил бы: через две недели доведите это дело и скажите, кто жулик в правительстве, на таможне по данному вопросу», - заявил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике ситуацию с тем, что прокуратура не может защитить в судах коррупционные дела, в том числе и по таможне. Он поручил Генеральной прокуратуре на протяжении 30 дней провести заседание коллегии и рассмотреть вопрос, в каких областях прокуратура не справляется со своими полномочиями.

Кроме того, Президент дал поручение Генеральной прокуратуре осуществить проверку ряда региональных таможен, в частности, Киевской областной, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Ивано-Франковской, Криворожской, Николаевской и т. п.

В.ЮЩЕНКО заметил, что за четыре месяца 2009 года по этим таможням не возбуждено ни одно уголовное дело.