Astrum: НБУ в мае продолжил политику валютных интервенций

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам мая оставался продавцом иностранной валюты в рамках политики интервенций, несмотря на недавние заявления о противоположном.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «расхождение между цифрой валовой покупки доллара, озвученной представителями НБУ (в качестве «вербальной интервенции» в целях поддержки гривни), и суммой чистого сокращения резервов отражает изменения в ситуации на межбанковском валютном рынке на протяжении мая».

Как отметил экономист, в первой половине месяца НБУ пришлось продавать иностранную валюту, чтобы подвинуть коммерческий курс ближе к официальному. Кроме того, добавил он, перед выплатой транша МВФ разрыв в платежном балансе был по-прежнему очевидным. В течение третьей и четвертой недель мая центральный банк уже смог прекратить интервенции в пользу гривни благодаря некоторому повышательному давлению на национальную валюту, сообщил А.БЛИНОВ. И в эти недели НБУ уже покупал иностранную валюту, сказал он.

По словам экономиста, май стал первым месяцем после июля 2008 г., когда украинцы продавали больше валюты, чем покупали. Он считает, что это отражает реакцию населения на укрепление гривни в мае. Однако сумма чистых продаж физическими лицами не выросла, а даже сократилась с 90,5 млн. долл. в начале мая, подчеркнул А.БЛИНОВ. Таким образом, по его мнению, продажа иностранной валюты физлицами в мае не стала устойчивой тенденцией. «Это означает, что аргументы в пользу краткосрочного укрепления гривни сегодня еще слабее, чем две недели назад», - полагает экономист.

Как сообщал УНИАН, валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае 2009 года увеличились на 13% или 3,297 млрд. долл. – до 27,791 млрд. долл.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за май составил 12 млрд. 101 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 215,7 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая составил 2 млрд. 254,2 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 165,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 088,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 182,9 млн. долл. и на 29 мая составили 12 млрд. 122,4 млн. долл.