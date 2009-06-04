Налоговики предлагают отменить 10 налогов и сборов

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предложила Кабинету министров подать на рассмотрение парламента вопрос об отмене 10 видов налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

Он отметил, что в основном среди налогов, которые предлагается отменить, местные налоги и сборы. «Это налог на промысел, фиксированный налог, коммунальный налог, сбор за бега на ипподроме, гастрольный сбор, туристический сбор и т.д.», - отметил С. ЛЕКАРЬ.

По его словам, данные налоги усложняют администрирование, в то же время не имеют достаточной налоговой отдачи.

С. ЛЕКАРЬ также отметил, что налоговики сегодня работают над тем, чтобы изменить количество отчетности. «Например, подача ежемесячной отчетности требует большого времени для расчетов и соответственного объема информации. Это можно упростить», - считает С. ЛЕКАРЬ. По его словам, необходимо сформировать надлежащий порядок администрирования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на расширенном заседании 23 мая одобрил изменения в законодательстве об отмене 9 малоэффективных местных налогов и сборов, размеры администрирования которых превышают поступления от них. В частности, предлагается отменить сбор на участие в бегах на ипподроме, сбор от участия в тотализаторе, сбор на выдачу ордера на квартиру и т.д.