Гройсман о "минималке": будет "нормальная реакция" экономики – поднимем еще больше

Кабинет министров Украины в 2018 году планирует повысить минимальную заработную плату до 3 723 грн, а большее повышение будет возможно в случае «нормальной реакции» экономики.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ.

«В бюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 3 723 грн... Если экономика будет нормально реагировать, то мы сможем повысить минимальную заработную плату еще больше», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 4 декабря выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4 100 грн с 3 200 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив сообщал, что с 1 января 2018 года ожидаемый размер минималки составит 3 723 грн, в 2019 году эта сумма планируется на уровне 4 173 грн, а в 2020 году - 4 425 грн.