Россия может вступить в ВТО до конца года

Процесс вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) может быть завершен до конца текущего года, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на заявление еврокомиссара по торговле Кэтрин Эштон, сообщает РИА Новости..

"Мы согласны в том, что вступление (России) в ВТО должно быть завершено до конца года", - заявила агентству Эштон после встречи с главой Минэкономразвития РФ Эльвирой Набиуллиной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Еврокомиссар отметила, что предложение о возможном вступлении России в организацию поддержали и Москва, и Брюссель.

В мае президенты России и США в совместном заявлении дали поручения правительствам предпринять усилия для скорейшего вступления РФ в ВТО. Представитель Минэкономразвития высказал мнение, что в свете сделанных главами государств заявлений Россия может вступить в ВТО до конца 2009 года.

Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО, которая регулирует мировую торговлю. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, ставкам экспортных пошлин на древесину и регулированию деятельности ряда государственных компаний. Сроки присоединения РФ к ВТО переносились на протяжении нескольких лет.

В ходе ПМЭФ, проходящего с 4 по 6 июня в северной столице, мировые лидеры, как ожидается, обсудят наиболее актуальные вопросы, стоящие перед Россией и мировым сообществом.

Традиционные участники мероприятия - президенты, главы правительств, парламентов и министры ряда стран, а также элита международного бизнеса, главные редакторы крупнейших мировых СМИ и другие ньюсмейкеры. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.