Снижение ставки Банка России позволит снизить стоимость кредитов

Денежные власти России не будут заставлять банки снижать ставки по кредитам после снижения Центробанком ставки рефинансирования, однако наличие механизма субординированных кредитов для банков от государства позволит снизить ставку для компаний-заемщиков до 14,5%, сказала РИА Новости. министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

Центробанк РФ с 5 июня снижает ставку рефинансирования до 11,5%. Ранее российские предприниматели неоднократно жаловались, что несмотря на все меры государства ставка по кредитам остаются на слишком высоком для бизнеса уровне, и это является одним из главных тормозов улучшения ситуации в экономике.

"Обязывать банки мы ни к чему не будем, но у нас есть меры, связанные с тем, что если банк получает субординированный кредит (от властей), то он должен держать ставку кредита реальному сектору экономики по ставке рефинансирования плюс три процента и не более, со сроком не менее одного года", - сказала Набиуллина в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Ставка рефинансирования снижается. Если раньше было 13% плюс 3%, то есть 16%, сейчас, когда ставка 11,5%, то плюс 3 - это соответственно 14,5%. Таким образом, часть ресурсов в реальный сектор экономики будет поступать дешевле", - сказала она.