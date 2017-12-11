"Ощадбанк" на два дня приостановит прием платежей через отделения

Государственный «Ощадбанк» приостанавливает прием коммунальных и других платежей через свои отделения в субботу 16 декабря и воскресенье 17 декабря в связи с переходом на новый план счетов бухгалтерского учета.

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«В субботу 16 декабря и воскресенье 17 декабря отделения будут работать в режиме консультаций. Коммунальные и другие платежи - за исключением платежей по кредитам - можно осуществить в информационно-платежных терминалах и системе «Ощад 24/7», - сообщила пресс-служба банка.

По информации банка, операции по платежным картам в банкоматах, информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети в этот период будут проводиться в обычном режиме без ограничений.

В то же время, возможно частичное ограничение функционала онлайн-сервисов «Ощад 24/7» в части просмотра остатков по текущим, кредитным и депозитным счетам и проведения операций с ними.

Также в банке сообщили, что время работы отделений в Киеве 18, 19 и 20 декабря продлевается на 1 час для возможности оплатить коммунальные услуги по льготным тарифам, действующим до 20 декабря включительно.

По информации финучреждения, переход на новый план счетов осуществляется в соответствии с решением Национального банка и предусматривает изменение номеров клиентских счетов. Об изменении номеров счетов юридических лиц банк направит письменные уведомления, в то время как физические лица будут проинформированы с помощью объявлений в отделениях, информации на официальном сайте, веб-банкинге и SMS-сообщениях.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.