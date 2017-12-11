Украина одна из первых по открытости торговли среди всех членов ВТО - Минэкономразвития

Уровень открытости торговли в Украине является одним из наибольших среди всех членов Всемирной торговой организации, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Украина сделала значительный вклад в либерализацию торговли в рамках ВТО, ведь уровень открытости торговли у нас один из самых высоких среди всех членов организации", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что Украина в дальнейшем будет способствовать формированию прозрачных и прогнозируемых правил международной торговли.

"Украина и в дальнейшем будет поддерживать усилия членов ВТО по совершенствованию действующих правил торговли, ведь мы остаемся сторонниками предсказуемой, построенной на правилах многосторонней торговой системы, основанной на принципах недискриминационности, либерализации, прозрачности, предсказуемости и особого отношения к менее развитым членам", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, экспорт товаров из Украины в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 21,1% - до 27,512 миллиарда долларов, импорт – на 27,4%, до 30,791 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Всемирная торговая организация является единственной глобальной международной организацией, которая занимается вопросами правил торговли между странами. Задачей организации является обеспечение максимальной легкости, предсказуемости и открытости международной торговли. Украина стала 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года.

11 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит заседание XI конференция министров ВТО. Украинскую делегацию возглавляют первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и торговый представитель Украины Наталья Микольская.