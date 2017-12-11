Госбюджет-2018: на соцзащиту выделят почти 127 миллиардов

Средства на социальную защиту украинцев в госбюджете на 2018 год вырастут по сравнению с 2017 годом на 8,4% и составят 126,8 млрд грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с региональными СМИ.

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«На социальную защиту в следующем году мы выделяем 126,8 млрд грн. Это и льготы, и субсидии, и поддержка малообеспеченных слоев населения. В этом году это было приблизительно 117 млрд грн, то есть рост есть», - сказал премьер-министр.

Гройсман также добавил, что в следующем году будет предусмотрено обеспечение семей военнослужащих жильем – для них будет приобретено 1300 квартир.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 ноября приняла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» и увеличила общий объем субвенций из государственного бюджета 2017 года местным бюджетам для льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.

Ранее Гройсман заявил, что по итогу года планируется передать военнослужащим 1400 квартир, что вдвое больше, чем в прошлом.