НБУ может предоставить ряду банков отсрочку

Национальный банк Украины может предоставить ряду коммерческих банков отсрочку по выполнению новых требований к формированию резервов под валютные кредиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

По его словам, сегодня Нацбанк запросил у банков план мер, которые они планируют предпринимать для выполнения установленных НБУ нормативов резервирования.

С учетом этой информации, Национальный банк будет принимать решение относительно предоставления отдельным банкам отсрочки по выполнению нормативов резервирования.

“Будем так говорить, что если у банка 90% активов в иностранной валюте, то, безусловно, ему будет тяжело в установленный срок войти в эту норму (норматив резервирования)”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что данное решение будет приниматься Нацбанком отдельным постановлением.

“Или это будет одно постановление на все банки, или по каждому банку отдельно”, - отметил А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины своими постановлениями №107 и №109 внес изменения в порядок расчета валютной позиции коммерческих банков. Согласно документам, резервы, сформированные в иностранной валюте под кредиты в иностранной валюте, не будут использоваться при расчете валютной позиции. Таким образом, дабы не нарушать нормативы Нацбанка, комбанки должны будут формировать в гривнях резервы под задолженность в инвалюте. На выполнение указанных требований Нацбанк дал банкам 90 дней.

С действиями НБУ выразили свое несогласие ряд украинских банков с иностранным капиталом, а также такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.