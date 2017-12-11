"Нафтогаз" уплатил в бюджет почти 100 миллиардов налогов

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев 2017 года уплатил 99,2 миллиарда гривень налоговых отчислений в государственный бюджет, сообщает пресс-служба госхолдинга.

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"Это где-то 15% общих доходов бюджета за 11 месяцев 2017 года", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" за 9 месяцев 2017 года увеличил на 20% чистую прибыль - до 30,6 миллиарда гривень.

По итогам 10 месяцев этого года компания уплатила в государственный бюджет 94,6 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.