НБУ применит санкции к пяти банкам по результатам проверки

Санкции в отношении коммерческих банков, которые назывались Президентом (речь шла о пяти банках) и которые участвовали в теневых схемах, будут применяться по результатам проверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам сегодня.

По его словам, виновными в сложившейся ситуации являются не столько коммерческие банки, сколько отдельные структуры, которые пользовались их услугами.

“Как правило, у банкиров все бумажки в порядке. Вопрос в том, чтобы были сообщения об этих операциях в Государственный комитет по финансовому мониторингу», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он подчеркнул, что если по результатам проверок будут выявлены нарушения, то на банк и его должностных лиц будут наложены соответствующие санкции.

“Если проверки установят, что они (банки - УНИАН) нарушали нормативные и законодательные акты, то конечно (будут применяться санкции - УНИАН), а если будет установлено, что какое-то должностное лицо с “черной” бухгалтерией или другими занималось делами, то, безусловно, банк несет ответственность и ответственность будет нести конкретное должностное лицо”, - отметил зампредседателя Нацбанка.

При этом он отказался обнародовать названия банков, подозреваемых в финансовых махинациях, отметив, что это можно будет сделать только после окончания проверок.

“Давайте сначала проверим, установим, а потом будем называть”, - подчеркнул А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации.

По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, немалая заслуга и банковского сектора. Президент предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит «играть» с валютным рынком.