ВР усилила ответственность за хищение имущества

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за хищение чужого имущества”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 306 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты влечет за собой наложение штрафа от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до одного месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Повторное на протяжении года совершение правонарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан.