В Фискальной службе похвастались: поступления от ЕСВ выросли на 37%

Поступления единого социального взноса в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого годы выросли на 37,3%, или на 43,8 миллиарда гривень - до 160,9 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов Украины, выполнен в полном объеме. С учетом поступлений в декабре дополнительные ожидаемые поступления единого взноса за 2017 составят около 20 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%, что привело к сокращению сборов ЕСВ в 2016 году. Но после повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тысячи гривень сборы ЕСВ начали расти.