В третий раз: ликвидацию "Актив-Банка" снова продлили

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, как и предыдущие 2 года подряд, продлил сроки ликвидации "Актив-Банка" на 1 год - до 23 декабря 2018 года включительно.

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По информации на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Андрея Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования в декабре 2016 года, как и годом ранее, продлил ликвидацию "Актив-Банка" на 1 год. Ликвидация финучреждения проводится с 24 декабря 2014 года.

"Актив-Банк" (Киев) работал на рынке Украины с 2001 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов.