Инфляция в ноябре оказалась выше прогнозов Нацбанка

Потребительская инфляция в Украине в ноябре, которая замедлилась до 13,6% в годовом выражении, превысила прогноз Национального банка в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания.

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"Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "Инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - говорится в комментарии НБУ.

В Нацбанк отметили, что цены на продукты питания с высокой степенью обработки выросли существеннее, чем ожидалось, отражая вторичные эффекты от повышения цен на соответствующие сырые продукты, а также ускорился рост стоимости услуг под влиянием повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса.

Кроме того, как говорится в комментарии, из-за ослабления гривни в октябре-ноябре несколько ускорился рост цен на непродовольственные товары, которые преимущественно импортируются, включая лекарственные средства, медицинские товары, бытовую технику, мебель, товары для поддержки чистоты и личного ухода.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% к предыдущему месяцу и 13,6% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозировали замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.