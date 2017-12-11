Нацбанк на 12 декабря снова ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2713,5720 (11 декабря – 2710,9345)

100 EUR – 3200,9295 (11 декабря – 3183,1793)

10 RUR – 4,5810 (11 декабря – 4,5730)

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,13 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,92/31,95 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1357 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 442 сделки на сумму 246,38 миллиона долларов.