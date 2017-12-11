В Нацбанке предупредили: инфляция на конец года превысит прогнозы
Также в НБУ сообщили, что регулятор не будет пересматривать прогноз на текущий год, поскольку прогнозный цикл длится от начала ноября до конца января.
Национальный банк Украины ожидает более высокий показатель инфляции по итогам 2017 года, чем прогнозируемые ранее 12,2%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, разъясняя опубликованный комментарий регулятора о превышении фактической инфляции в ноябре над прогнозом.
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"Мы ожидали, что показатель инфляции отклонится от целевого уровня "8% плюс/минус 2 п.п." до 12,2%, а теперь видим, что отклонение будет более существенным – выше 12,2%", - отметили в пресс-службе.
В то же время в НБУ сообщили, что регулятор не будет пересматривать прогноз на текущий год, поскольку прогнозный цикл длится от начала ноября до конца января.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% к предыдущему месяцу и 13,6% - в годовом выражении.
В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.
Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозировали замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.