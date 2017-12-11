В Нацбанке предупредили: инфляция на конец года превысит прогнозы

Национальный банк Украины ожидает более высокий показатель инфляции по итогам 2017 года, чем прогнозируемые ранее 12,2%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, разъясняя опубликованный комментарий регулятора о превышении фактической инфляции в ноябре над прогнозом.

Читайте такжеБазовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

"Мы ожидали, что показатель инфляции отклонится от целевого уровня "8% плюс/минус 2 п.п." до 12,2%, а теперь видим, что отклонение будет более существенным – выше 12,2%", - отметили в пресс-службе.

В то же время в НБУ сообщили, что регулятор не будет пересматривать прогноз на текущий год, поскольку прогнозный цикл длится от начала ноября до конца января.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% к предыдущему месяцу и 13,6% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозировали замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.