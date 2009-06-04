Эксперт: компенсация по вкладам СССР уменьшилась до 865 грн.

Компенсация в 1 тыс. грн. по обесцененным вкладам в Сбербанке СССР в ценах мая 2009 г. уменьшилась приблизительно на 135 грн., по сравнению с маем 2008 г., – до 865 грн.

Такие подсчеты УНИАН изложил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

“Более того, если мы конвертируем эту сумму в иностранную валюту, то в мае 2008 г. тысяча гривень равнялась 200 долл., а в мае 2009 г. – лишь 130 долл.», - отметил А.БЛИНОВ. Он объяснил это тем, что в 1990-е годы в Украине было принято решение о фиксации сумм на счетах Сбербанка СССР в национальной валюте без последующей индексации.

В то же время, по мнению эксперта, если придерживаться не конъюнктурной, а государственной точки зрения, то целесообразно вообще отказаться от таких выплат. "Их придется осуществлять еще много лет, и это будет большим грузом, в том числе для украинских граждан. Ведь, по своей сути, эти выплаты – перераспределение денег от одних субъектов (налогоплательщиков) другим”, - отмечает эксперт. Он убежден, что большую пользу имели бы не выплаты по 1 000 грн., а проведение на эти деньги пенсионной реформы, чтобы предотвратить социальный кризис в будущем и обеспечить толчок развитию украинских финансовых рынков.

А.БЛИНОВ считает, что целесообразность нынешних выплат лежит сугубо в политической плоскости. “Юлия ТИМОШЕНКО сделала «тысячу» ключевым лозунгом своей социальной политики, и решение о выплатах (хоть и в минимальных объемах) вполне ожидаемое в условиях президентской кампании”, - подчеркивает он.

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Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 20 мая т.г. №481, из Госбюджета выделяются 250 млн. грн. для выплаты в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сбербанка СССР.

Постановлением предусмотрено 87 млн. грн. направить на выплаты вкладчикам, которые не получили в 2008 году компенсацию, предусмотренную постановлением Кабмина от 9 января 2008 г. №1. Сумма компенсации по данной статье не может превышать 1 000 грн. на одного вкладчика. На выплаты компенсаций наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 г., предусмотрено 157 млн. грн. В частности, сумма компенсации в данном случае не может превышать 500 грн. Еще 6 млн. грн. направят на выплаты компенсаций наследникам застрахованных лиц или страхователей, которые умерли в 2006-2008 гг. и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений, а также умерших в 2009 году. Сумма выплат по данной статье также не может превышать 500 грн.

Все средства будут перечислены на счета Ощадбанка и НАСК «Оранта».

НАСК «Оранта» перечислит средства, которые поступили на ее счет, областным и городским дирекциям, а также страховым компаниям «Днепр», «Оранта-Сич», «Астарта», «Орадон» и «Оранта-Лугань» для данных выплат.

Выплаты будут проведены до 25 декабря 2009 года.