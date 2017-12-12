Чистые международные резервы НБУ увеличились до $6,7 миллиарда
09:42, 12 декабря 2017Финансы
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Всего с начала этого года чистые резервы Нацбанка выросли на 58%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы НБУ в ноябре выросли на 8,6% - до 6,7 миллиарда долларов.
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Чистые международные резервы Национального банка Украины в ноябре 2017 года выросли на 8,6% - до 6,674 миллиарда долларов.
Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые резервы выросли на 58%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 декабря 2017 года составляли 18,906 миллиарда долларов, что на 22% выше показателя на начало года, и является максимальным показателем с начала 2014 года.
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