В Украине объем депозитов в гривне растет, в валюте - снижается

Объем гривневых депозитов в украинских банках за ноябрь, по оперативным данным, вырос на 0,3% – до 450,971 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,7%, до 13,594 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 2,1%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,7% в ноябре и на 9,6% с начала года – до 551,979 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 1,5% в ноябре и 11,1% с начала года - до 16,145 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7%, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4%.