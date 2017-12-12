Валютные качели продолжаются: гривня опустилась до 27,20 за доллар

Во вторник, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,17/27,20 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,01/32,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4574/0,4583 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1812 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 196 сделок на сумму 95,20 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,13 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,92/31,95 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.