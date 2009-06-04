Тимошенко обсудила с Туском сотрудничество в преодолении кризиса

Глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО обсудила с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ вопросы двустороннего сотрудничества в процессе преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Д.ТУСКА в формате один на один состоялась сегодня в Кракове, где украинский премьер принимала участие в праздновании 20-й годовщины свержения коммунистического режима в странах Восточной Европы.

Кроме того, вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ сообщил УНИАН, что в ходе сегодняшнего визита в Польшу Ю.ТИМОШЕНКО провела встречу с бывшим Президентом Чехии Вацлавом ГАВЕЛОМ.

В 17.00 премьер возвратилась в Киев.