«СЕБ Банк» стал публичным АО

«СЕБ Банк» завершил реорганизацию из открытого акционерного общества в публичное акционерное общество. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

«Согласно новой редакции Устава, изменено наименование банка с Открытого акционерного общества "СЕБ Банк" на Публичное акционерное общество "СЕБ Банк", в связи с чем также было получено новое Свидетельство о государственной регистрации юридического лица», - говорится в сообщении.

Национальный банк Украины согласовал новую редакцию Устава 29 мая 2009 года, в местной госадминистрации документ был зарегистрирован 2 июня 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «СЕБ Банк» (ранее банк «АЖИО») (г. Киев) создано в 1991 году.

За первый квартал 2009 года банк получил убыток 34,463 млн. грн., чистая прибыль по итогам 2008 года составила 2,876 млн. грн.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7793% акций ОАО «СЕБ Банк».