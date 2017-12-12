Из банка "Хрещатик" перед признанием его неплатежеспособным вывели около миллиарда - Фонд гарантирования

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил схему выведения крупных сумм из банка "Хрещатик" путем схемного погашения кредитов, выданных связанным лицам, перед введением временной администрации и признания банка неплатежеспособным, сообщила пресс-служба фонда.

Читайте такжеДело о присвоении 50 миллионов в банке "Хрещатик": полиция задержала 4 фигурантов

Согласно сообщению, только за четыре дня в начале апреля 2016 года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые в основном были выданы компаниям, входивших в подконтрольные акционерам Киевскую инвестиционную группу (КИГ) и группу "Форум", уменьшился на 880 миллионов гривень, с 3,29 миллиарда гривень до 2,41 миллиарда гривень.

Фонд отметил, что банк провел ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества.

Фонд также выявил схему вывода средств из банка "Хрещатик" путем кредитования связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента - Alesio Universal S.A. Tortola, British Virgin Island. Общая сумма полученных кредитных средств составила 31,3 миллиона долларов. Несмотря на то, что оплата была осуществления авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Эти операции были сняты с валютного контроля. Затем валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривню, и перечислена на подставную компанию.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.