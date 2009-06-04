В Украине монетарная база в мае увеличилась на 0,8% (с начала года уменьшилась на 2,7%) – до 181,7 млрд. грн. При этом денежная масса увеличилась на 0,7% (с начала года уменьшилась на 9,2%) – до 468,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, в мае объем наличных средств вне банков увеличился на 1,5% (с начала года уменьшился на 1,1%) – до 153 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в мае увеличился до 32,7% по сравнению с 30% на начало года.

«В мае впервые в текущем году зафиксировано превышение объемов продажи иностранной валюты над объемами ее покупки. Это свидетельствует об уменьшении девальвационных ожиданий», – сказано в сообщении.

Объем корсчетов коммерческих банков в мае преимущественно находился в пределах 18-19 млрд. грн. Лишь в последние два дня месяца произошло уменьшение корсчетов банков в связи с перечислением средств на единый казначейский счет, в результате чего средства правительства в гривне на счетах в НБУ мае увеличились на 47,8% – до почти 5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в мае уменьшился на 4,2% (с начала года – на 10%) – до 16,8 млрд. грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками в мае, составил 11,9 млрд. грн.

Нацбанк в мае осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 2,8 млрд. грн. (с начала года – 46,9 млрд. грн.). Одновременно были проведены операции по мобилизации средств банков на общую сумму 8,7 млрд. грн. (с начала года – 31,7 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по операциям по рефинансированию в мае составила 17,2% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 20%. Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциями за отчетный период составила 7,8% годовых.

Показатель прироста вкладов населения в мае (0,7%) был большим, чем в апреле (0,6%). Показатель прироста депозитов физлиц с начала года пока еще является отрицательным. Наблюдается уменьшение на 10,1% – до 193,8 млрд. грн.

Несмотря на продолжающийся отток средств со счетов юрлиц, в мае его темпы снизились и составили 0,2% (в апреле – 2,4%). С начала года общий объем средств юрлиц уменьшился на 16,2% – до 119,2 млрд. грн.

Общий объем депозитов населения в мае впервые с начала года увеличился: по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,3%, до 313,1 млрд. грн. Увеличение объемов депозитов наблюдалось как в национальной (на 0,1%), так и в иностранной (на 0,7%) валютах.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам, увеличился на 0,8% (с начала года – на 0,2%) – до 461,2 млрд. грн., из-за роста объема кредитов в гривне на 3,1% (с начала года – на 12,2%).

Общий объем кредитных вложений в мае уменьшился на 0,3% (с начала года – на 3%) – до 712,2 млрд. грн. за счет уменьшения остатков по кредитам, предоставленным физлицам, на 2% (с начала года – на 8,3%) – до 251 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в гривне в мае по сравнению с апрелем снизилась с 20,4% до 18,5%, в инвалюте – с 11,6% до 9,6%. Интегральная ставка по кредитам уменьшилась с 17,5% до 15,7%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне мае уменьшилась с 12,8% до 12,5%, тогда как в иностранной – увеличилась с 8,9% до 9%. Интегральная ставка по депозитам уменьшилась с 11,2% до 11%.

В мае т.г. в госбюджет поступило 773,40 млн. грн. (с начала года – 7 млрд. 433,14 млн. грн.) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), размещенных Министерством финансов Украины. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ с начала года составила 2 млрд. 751,4 млн. грн., в том числе основной долг – 1 млрд. 782,7 млн. грн., уплата дохода – 968,7 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в мае составила 18,9% (с начала года – 13,7%).