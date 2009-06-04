ВР одобрила изменения в законы о факторинге

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно факторинга)».

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект поддержали 330 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью нормативно-правового акта является совершенствование законодательных актов относительно регулирования деятельности финансовых учреждений по предоставлению услуг по факторингу, говорится объяснительной записке к проекту закона.

Проектом предусматривается внести изменения в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» с целью определения финансовой услуги факторинга. Учитывая то, что в соответствии с данным законом исключительным видом деятельности финансовых учреждений является предоставление финансовых услуг, предлагается внедрить нормы, позволяющие финансовым учреждениям, предоставляющим услуги по факторингу, осуществлять другие операции, прямо связанные с предоставлением таких услуг. Предлагаемые изменения удовлетворяют по сути нормам Гражданского кодекса Украины и определению факторинга, приведенному в Конвенции УНИДРУА о международном факторинге от 28 мая 1988 года.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, закон «О банках и банковской деятельности» с целью установления единых подходов, касающихся определения факторинговых операций банковских и небанковских финансовых учреждений, в частности изымаются части первая - четвертая статьи 350 Хозяйственного кодекса Украины, касающиеся осуществления факторинговых операций банков, и предоставляется ссылка, что общие условия и порядок осуществления факторинговых операций определяются Хозяйственным кодексом, Гражданским кодексом, другими законодательными актами, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.