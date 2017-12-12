Нацбанк получил документы от Ярославского на покупку украинской "дочки" российского ВЭБа

Национальный банк Украины официально получил от гражданина Украины пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в «Проминвестбанке» в размере 99,7151% его уставного капитала.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя публикации в СМИ о получении Нацбанком документов для согласования покупки «Проминвестбанка» от владельца группы DCH Александра Ярославского.

В НБУ не назвали имени гражданина Украины, ссылаясь на ограничения законодательства, однако по сведениям информированного источника, пакет документов в НБУ подал именно он.

«Сейчас полученные Нацбанком документы для согласования приобретения существенного участия в «Проминвестбанке» находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», - отметили в НБУ.

Также в сообщении отмечается, что в рамках законодательства Нацбанк рассматривает документы для согласования приобретения существенного участия в банке в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов, проверяя деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В мае текущего года «Внешэкономбанк» сообщил, что наблюдательный совет финучреждения рассмотрел предложение группы DCH Александра Ярославского о приобретении дочерней структуры финучреждения в Украине – «Проминвестбанка» - и планах DCH подать соответствующую заявку в Национальный банк.

Группа DCH известна созданием одного из крупнейших банков в Украине - «УкрСиббанка» и последующим партнерством с международной группой BNP Paribas до 2009 года, когда банк полностью перешел в собственность BNP Paribas.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.