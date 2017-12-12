У Днепропетровской области появилась своя памятная монета

Сегодня у днепрян появилась своя монета - Национальный банк Украины ввел в оборот памятную монету "85 лет Днепропетровской области".

Читайте такжеНБУ к 500-летию Реформации презентовал памятную монетуКак сообщает пресс-служба Нацбанка, монета номиналом пять гривен и ее тираж – 35 тыс. штук. Приобрести же ее можно за 40 грн в пунктах продажи памятных монет Украины. В Днепре он находится по адресу: улица Воскресенская, 13.

Эта монета продолжила серию монет "Области Украины". На ней изображен уникальный деревянных храм XVIII века, построенный без единого гвоздя, – Троицкий собор.

Справа от него изображен спутник на фоне звезд и ковша. Это символизирует приоритет в области ракетно-космического строительства и металлургии. Под спутником находится фрагмент Петриковской росписи. Слева изображены колосья, что символизирует аграрный потенциал региона.