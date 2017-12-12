Нацбанк отменил плановые проверки обменников
При этом НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.
Национальный банк Украины изменил порядок проведения проверок по выполнению банками и другими финучреждениями, а также национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства.
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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №126, вступающее в силу завтра, 13 декабря.
Согласно документу, регулятор отменил обязательные плановые проверки не реже одного раза в 36 месяцев, и теперь будет проводить такие проверки по необходимости.
При этом НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.
В частности, теперь основанием для проверки может быть полученная информация о нарушении законодательства Украины.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 9 месяцев 2017 года проверил 770 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. В результате этих проверок регулятор выявил 101 нелегальный пункт обмена валют небанковских финучреждений.
По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.
В конце ноября Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют, объясняя это решение выявленными многочисленными фактами нарушений порядка валютно-обменных операций.