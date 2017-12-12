Нацбанк отменил плановые проверки обменников

Национальный банк Украины изменил порядок проведения проверок по выполнению банками и другими финучреждениями, а также национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №126, вступающее в силу завтра, 13 декабря.

Согласно документу, регулятор отменил обязательные плановые проверки не реже одного раза в 36 месяцев, и теперь будет проводить такие проверки по необходимости.

При этом НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.

В частности, теперь основанием для проверки может быть полученная информация о нарушении законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 9 месяцев 2017 года проверил 770 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. В результате этих проверок регулятор выявил 101 нелегальный пункт обмена валют небанковских финучреждений.

По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.

В конце ноября Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют, объясняя это решение выявленными многочисленными фактами нарушений порядка валютно-обменных операций.