Фискальная служба подсчитала, сколько предпринимателей используют кассовые аппараты

Кассовые аппараты в Украине по состоянию на 1 декабря используют 120 тыс. предпринимателей, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Согласно сообщению, предприниматели зарегистрировали почти 280 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО).

По данным ГФС, в январе-сентябре с использованием РРО при продаже товаров (услуг) проведены расчетные операции почти на 800 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространится также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы, если их обороты превышают 1 млн грн.

С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.